Calciomercato Roma – Novità tra i pali giallorossi

In casa giallorossa dopo aver messo in sicurezza il quinto posto battendo il Torino nella penultima giornata di campionato si pensa al calciomercato

Si parte proprio dal numero 1 della squadra con in rosa Pau Lopez, Mirante, Fuzato e Cardinali. Pau Lopez titolare e Mirante, il suo secondo, che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa mentre per Fuzato e Cardinali non c’è stato modo di far valere le loro doti calcistiche.

Matteo Cardinali, giovane estremo difensore della Primavera, è stato convocato più volte durante questa stagione come terzo portiere della prima squadra ed ha rinnovato il contratto con la Roma per i prossimi tre anni.

Il portiere brasiliano Fuzato la Roma vorrebbe mandarlo in prestito per farlo giocare e fargli fare esperienza. Non c’è ancora nulla di concreto ma a lui sono interessati club portoghesi e italiani.

Il portiere spagnolo Pau Lopez ha collezionato qualche errore di troppo e non sta attraversando un grande periodo, motivo per il quale la società sta pensando ad un’eventuale cessione se si si presentasse l’occasione giusta.

Al momento alcuni club della Premier League e della Ligue 1 hanno iniziato a sondare il terreno per l’eventuale acquisto.