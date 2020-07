F1 News – Penalty Points al GP di Gran Bretagna

Il Gran Premio d’Ungheria, terza prova del Mondiale di F1 2020, ha contribuito a definire meglio la classifica iridata, ma ha spostato poco nella situazione disciplinare dei piloti in griglia. La più rilevante sanzione del weekend scorso è infatti andata ai due piloti della Haas, puniti di 10 secondi ciascuno sul tempo di gara per aver ricevuto istruzioni non consentite nel giro di formazione. Questa penalità tuttavia è stata causata dalla squadra e non dai piloti, che quindi non hanno ricevuto alcun punto di penalità sulla propria Superlicenza. Analogo discorso per l’unsafe release della Williams con Nicholas Latifi, costato anche una multa alla scuderia di Grove.

Un punto di penalità sulla licenza è stato invece ‘aggiunto’ al finlandese di casa Alfa Romeo Kimi Raikkonen, per l’errato posizionamento della vettura in griglia di partenza. Il campione 2007 con questa sanzione sale a quota tre punti. Scende invece a quota sei Lewis Hamilton, che si è visto cancellare dopo 12 mesi l’infrazione commessa nello scorso GP di Germania 2019, quando tagliò in maniera scorretta l’ingresso della corsia box per poter tornare dai suoi meccanici dopo un’uscita di pista sotto la pioggia, nella quale aveva danneggiato l’alettone anteriore della sua Merecedes W10.