F1 News – Perez positivo al Covid-19: non parteciperà al GP di Gran Bretagna

Sergio Perez è positivo al COVID-19: il messicano della Racing Point, dopo un tampone inconcludente, è stato sottoposto ad un altro test, che ha confermato la sua positività al Coronavirus. Perez, 30 anni, non parteciperà quindi al weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1. Dopo il primo tampone, Perez si era messo in auto-isolamento. La gara a Silverstone non è a rischio: come anticipato tempo fa da Ross Brawn, la positività di un pilota al COVID-19 non porterà alla cancellazione della corsa. Le persone entrate in stretto contatto con Perez, fanno sapere dalla FIA, sono state messe in quarantena.

La Racing Point non ha ancora annunciato il pilota che sostituirà Perez nella gara di casa del team, ma è lecito pensare che a rimpiazzarlo sia il suo connazionale Esteban Gutierrez. La Racing Point non ha infatti un proprio pilota di riserva, ma in virtù dell’accordo per la fornitura delle power unit con la Mercedes, può impiegare i test driver di Stoccarda, cioé Gutierrez e Stoffel Vandoorne. Vandoorne, però, la prossima settimana sarà impegnato a Berlino con la Formula E. Molto probabile, quindi, che a Vandoorne sia preferito Gutierrez, 28 anni.