Film Stasera in Tv – Io robot – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Io robot. Produzione statunitense del 2004 per la regia di Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell, Chi McBride, Alan Tudyk, Shia LaBeouf nei ruoli principali. Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Tuttavia, ogni altro aspetto della concezione robotica di Asimov è stato liberamente reinterpretato.

Io robot – Trama

Anno 2035, Chicago. I robot positronici ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti e in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Del Spooner, detective, non si fida troppo dei nuovi e avanzatissimi robot. Ma viene chiamato sulla scena del suicidio del dottor Alfred Lanning, brillante scienziato nonché fondatore della U.S. Robots ed ideatore delle famose Tre leggi della robotica. Lanning lascia un dispositivo olografico contenente alcune sue riflessioni che spingono il detective a considerare la morte un omicidio. Il detective, insieme alla dottoressa Susan Calvin inizia ad investigare e, ispezionando il luogo del lavoro di Lanning, Spooner stana e poi arresta “Sonny”, un NS-5 che si nascondeva.

Io robot – Trailer Video

Io robot – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: I, Robot

Genere: Thriller, Azione, Fantascienza

Durata: 1h 55m

Anno: 2004

Paese: USA

Regia: Alex Proyas

Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell, Chi McBride, Alan Tudyk, Shia LaBeouf

Io robot – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in HD), alle ore 21.30 di oggi giovedì 30 Luglio 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di CSI Scena del crimine.