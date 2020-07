Film Stasera in Tv – Scusate se esisto – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Scusate se esisto. Commedia di produzione italiana del 2014 per la regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini nei ruoli principali. Il film è ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale. Il film è stato prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Alcune scene del film sono state girate ad Anversa degli Abruzzi e Pescasseroli, in provincia dell’Aquila.

Scusate se esisto – Trama

Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne…

Scusate se esisto – Trailer Video

Scusate se esisto – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Scusate se esisto!

Genere: Commedia

Durata: 1h 45m

Anno: 2014

Paese: Italia

Regia: Riccardo Milani

Cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Federica De Cola

Scusate se esisto – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD), alle ore 21.25 di oggi giovedì 30 Luglio 2020. La programmazione di Rai 1 lo prevede al termine di Techetechetè, che ogni sera propone un excursus tematico nei video delle teche Rai.