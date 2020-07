Ci sono persone che superano qualsiasi fatica, ostacolo o disgrazia della vita senza mai una lamentela e con grande coraggio. Tutto dipende dalle stelle. I segni che non si lamentano mai sono questi di cui parleremo.

Ariete

Tra i segni che non si lamentano mai c’è l’Ariete. I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone molto prese da se stesse per cui non hanno tempo per lamentarsi. Non si lamentano neanche quando sono stanchi, esternando essenzialmente solo lo stato di stanchezza con due parole, per poco tempo e solo con persone con cui hanno confidenza. Il loro sfogo si esaurisce in fretta.

Leone

Tra i segni che non si lamentano mai c’è il Leone. I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che prendono la vita di petto, preferiscono affrontare i problemi piuttosto che piangersi addosso, si lamentano proprio solo se sono davvero esausti. I nati del segno zodiacale del Leone invece di concentrarsi sui problemi si impegneranno per risolverli parlando con le persone care o quelle di cui più si fidano.

Scorpione

Tra i segni che non si lamentano mai c’è lo Scorpione. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono poco propensi a lamentarsi poiché estremamente riservati. Quando qualcosa non va tendono a tenersi tutto dentro o a confidarsi con pochissime persone di cui si fidano. Lamentarsi della propria vita non piace ai nati del segno zodiacale dello Scorpione perché è come sottostimare se stessi.

Acquario

Tra i segni che non si lamentano mai c’è l’Acquario. I nati del segno zodiacale dell’Acquario sono molto menefreghisti, poco lamentosi se non in rari casi in cui si sentono particolarmente giù di morale o sentono il bisogno di condividere, con chi conoscono bene, alcuni aspetti poco sorridenti della loro vita. Quando ciò avviene però dura poco e gli Acquario tornano a essere i tranquilli menefreghisti che conosciamo tutti in poco tempo. I nati del segno zodiacale sono infatti più portati alla serenità di spirito che al concentrarsi sui problemi.

Pesci

Tra i segni che non si lamentano mai ci sono i Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono molto sensibili ed emotivi per cui sono più portati ad ascoltare le lamentele degli altri piuttosto che esprimere loro il loro disagio. I nati del segno zodiacale dei Pesci non amano condividere i propri momenti tristi per non lanciare pesi addosso ad altre persone. Preferiscono sobbarcarsi questi pesi ascoltando gli altri senza battere ciglio e infondendo parole di conforto. I Pesci si comportano così anche se si trovano in una situazione peggiore di quella di chi si lamenta. E’ veramente raro che un nato del segno zodiacale dei Pesci abbia la tendenza a lamentarsi. Se questo succede i Pesci si sentono in colpa e cercano di tirarsi su per togliere sempre quel peso di cui parlavamo prima di dosso alle altre persone.