Meteo: previsioni per domani venerdì 31 luglio 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani venerdì 31 luglio 2020 avremo un’ondata di caldo su tutta la Penisola. Temperature estive che potranno raggiungere i 38/40°C nelle zone interne del Centro Sud. Nel pomeriggio si verificheranno temporali di calore su Alpi, Prealpi e sull’Appennino.

Nord: previsioni per domani venerdì 31 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo domani ci sarà tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni del Nord. Durante il tardo pomeriggio e in serata sono attesi temporali di calore sulle Alpi e le Prealpi. Temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani venerdì 31 luglio 2020

Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Centro Italia, poche nubi sparse su Toscana e Lazio. Aumento dell’instabilità sui rilievi appenninici al pomeriggio con possibili temporali di calore. Temperature in crescita.

Sud e Isole: previsioni per domani venerdì 31 luglio 2020

Ci aspetta un venerdì tipicamente estivo, ma molto caldo. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con temperature in aumento. Nelle zone interne tirreniche, in Puglia e in Sardegna si sfioreranno i 38/40°C.