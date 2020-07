Nicola Vivarelli ci rinuncia | L’addio a Gemma dopo Uomini e Donne

By

Nicola Vivarelli ci rinuncia e sembra aver deciso di non perdere più tempo con Gemma Galgani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, dopo i tantissimi inviti da parte sua nei confronti della dama si dimostra stanco di essere rifiutato.

L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha cercato in tutti i modi di corteggiare Gemma Galgani, cercando più volte di consolidare la loro frequentazione in qualcosa di più. Al magazine del programma di Uomini e Donne Nicola più volta aveva raccontato di voler proseguire e accrescere la sua storia d’amore con Gemma, nonostante la dama non sembrasse ancora pronta a fare il grande passo di andare a Forte Dei Marmi.

Un passo che però, a distanza di settimane non è ancora mai arrivato e Nicola sembra quindi completamente deciso a dare un taglio netto a questa conoscenza. L’ex cavaliere spiega di aver rincorso la dama per lungo tempo ma con scarsi risultati. Una segnalazione durante la giornata di ieri, ha visto Nicola insieme a una sua fan, confessare un dettaglio importante della sua conoscenza con Gemma.

Nicola Vivarelli ci rinuncia

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha cercato in ogni modo di poter continuare la sua conoscenza con Gemma Galgani, cercando di trasformarla in qualcosa di più. Tra di loro sembrava infatti che le cose stessero andando per il verso giusto nonostante la dama sia completamente sparita dai social.

Durante la giornata di ieri però, una fan di Deianira Marzano le ha riportato una segnalazione molto importante che, se fosse realmente vera, comprometterebbe la conoscenza tra Nicola e Gemma. Cosa sta realmente succedendo all’interno della frequentazione tra i due?

Segnalazione sull’ex cavaliere

Deianira Marzano durante la giornata di ieri ha caricato nelle sue storie Instagram una segnalazione fatta da una sua fan. Nello screenshot postato la ragazza afferma di aver visto Nicola Vivarelli chiamato anche Sirius e di avergli chiesto una foto. Una volta fatta la foto la fan del programma avrebbe domandato come stanno andando le cose tra lui e Gemma Galgani.

La risposta data da parte dell’ex cavaliere è quella che più di tutti ha lasciato sconvolti i social. Nicola ha così affermato che per lui Gemma è solamente una perdita di tempo e che, è pronto a lasciarla direttamente durante la riapertura del programma a settembre.