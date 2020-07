Oroscopo di oggi, giovedì 30 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2020. Siamo già arrivati a giovedì! Il primo weekend di agosto, piano piano, si avvicina. Nel frattempo scopriamo come sarà questa penultima giornata di luglio. Marte stuzzica i Gemelli un po’ indolenti e rifornisce il battagliero Ariete di nuova energia. Il Leone può contare su tre alleati importanti, del calibro di Luna, Marte e Sole, così pure il Sagittario: non mancheranno le emozioni positive! Volete sapere qualcosa in più? Leggete il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete sarà forte e grintoso, pronto a fronteggiare nuove sfide. Il Leone sarà traboccante di positività ed energia e potrà mirare al successo, così come il Sagittario.

Oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2020: segni di aria

Troppa agitazione per i Gemelli, che dovrebbero dedicarsi di più all’amore e meno ai problemi. La Bilancia dovrà affrontare qualche cambiamento importante sul lavoro se vorrà più certezze, mentre per l‘Acquario si prospetta un weekend all’insegna dell’amore e dell’amicizia.

Oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2020: segni di terra

Come indica l’oroscopo di oggi il Toro deve risparmiare di più e arrabbiarsi di meno. Qualche rompiscatole infastidisce la Vergine mentre lavora, il Capricorno ha tre giornate più positive e costruttive delle precedenti.

Oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2020: segni di acqua

Il Cancro deve usare la massima cautela nei rapporti con gli altri ed evitare le provocazioni. Ottimo momento per lo Scorpione che vuole iniziare nuovi progetti di lavoro. I Pesci si portano dietro gli ultimi strascichi dei conflitti in amore. Per fortuna, agosto spazzerà via ogni tensione.