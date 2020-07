Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci, puntuali come ogni giovedì, per raccontare l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 30 luglio al 5 agosto 2020. Quali validi suggerimenti riserverà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossime settimana? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come prevede l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti agire, darti da fare per raggiungere le più alte cime della meraviglia. Non restartene con le mani in mano: il periodo è d’oro per chi saprà mettersi in gioco!

Toro

Nei prossimi giorni dovresti provare a ricollegarti con le tue radici. Sfrutta il tuo tempo per scoprire la storia, le tradizioni e le credenze del luogo in cui sei nato, in cui vivi: potresti scoprire delle verità molto profonde.

Gemelli

Per le prossime settimane prova a concentrarti sulle vie di mezzo e lascia da parte gli estremi. Niente bianco o nero, osserva piuttosto tutte le sfumature di grigio che si creano mescolando il bianco e il nero. Nel mezzo troverai la risposta che cerchi.

Cancro

Sfrutta la prossime settimana per vagabondare senza meta. Ritagliati del tempo nell’arco della giornata e prova a lasciarti andare, a girovagare senza una meta, senza impegni o scadenze, senza l’ansia di dover fare a tutti i costi. Chissà che non ti aiuti a fare chiarezza e a trovare soluzioni ai problemi che ti assillano in questi giorni…

Leone

Secondo l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny la settimana che verrà ti farà emergere una capacità sorprendente. Sarai in grado di percepire cose che le altre persone non percepiranno. Sfumature, dettagli invisibili agli occhi degli altri, ma essenziali per una crescita della consapevolezza.

Vergine

Domani e nei giorni seguenti dovresti provare a distaccarti dalla tua vita attuale, dagli eventi che stai vivendo e rivolgerti a nuove possibilità future, molto più vicine e reali di quanto credi. La fine di questo periodo potrebbe rappresentare l’inizio di uno nuovo, più felice.

Bilancia

In questi giorni sei piuttosto riflessivo. Il popolare astrologo statunitense ti incoraggia a pensare non soltanto con la testa, ma anche con l’anima e il corpo. Sfrutta tutte le intelligenze che hai a tua disposizione per meditazioni più profonde.

Scorpione

In questo momento sei molto più consapevole e forte. Riesci a gestire con più saggezza le tue emozioni, le tue debolezze. Hai le idee molto più chiare circa il tuo futuro. Con questi traguardi raggiunti, è tempo di mettersi in gioco, di prefissarsi nuovi, più ambiziosi obiettivi.

Sagittario

Come indicano le previsioni astrologiche di Rob Brezsny la prossime settimana dovresti regalarti del tempo da trascorrere in mezzo alla natura. Potresti scoprire rivelazioni importanti, potrebbe rivelarsi un momento perfino curativo.

Capricorno

Durante la prossima settimana dovresti riflettere sulla seguente frase: quando si ama si ha più forza. Dopodiché dovresti metterla in pratica! Se ti sentirai stanco di amare, metti in gioco i tuoi sentimenti ancora una volta e scoprirai che amare davvero render più forti e non più stanchi.

Acquario

Nelle prossime settimane dovresti coltivare ogni contatto che potrebbe rivelarsi utile alla realizzazione di un tuo progetto, di un sogno che hai nel cassetto da tempo. Non sottovalutare nessun rapporto, nessuna conoscenza che farai, potrebbe rivelarsi proficua!

Pesci

Se negli ultimi tempi sei stato ferito, se qualcuno ti ha mancato di rispetto dovresti impegnarti a perdonarlo. Perdonare il gesto che ti ha offeso, ma ricordare bene cosa è accaduto, in modo tale da non ricadere, in futuro, nella stessa spiacevole situazione.