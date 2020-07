Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 31 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 31 luglio 2020. La settimana è volata e siamo già a venerdì! Quali novità riserverà la giornata di domani ai segni zodiacali? L’Ariete è molto sotto stress, invece sarà una giornata ricca di ispirazioni per il Cancro. I Gemelli devono avere più diplomazia, mentre il Cancro ha ancora parecchi problemi di lavoro. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, relativo ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai sotto stress. In realtà ti senti così già da un giorno. Gli ultimi giorni sono stati conflittuali, è emersa una profonda tensione in famiglia. Da domenica ritroverai più tranquillità, ma nelle prossime 48 ore cerca di fare attenzione in amore. I malintesi nati ora potrebbero diventare duraturi.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Toro

Domani e sabato saranno due giornate molto stimolanti, ricche di intuizioni. Se lavori in proprio, potresti ottenere un ordine, un lavoro extra. Chi, invece, è rimasto bloccato in passato, potrà ripartire. Il prossimo fine settimana sarà promettente anche per quanto riguarda l’amore, per ritrovare la fiducia persa.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. Converrà comunque rimanere calmi, più diplomatici, altrimenti potresti provocare qualche conflitto o risvegliare l’antipatia di qualcuno nei tuoi confronti. Nei prossimi giorni dovrai fare attenzione ai conti da un punto di vista burocratico e alle parole che userai con gli altri.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Cancro

Stai vivendo un periodo piuttosto complicato in ambito professionale. Chi lavora in autonomia, rappresenta qualcuno o ha un ruolo di comando dovrà affrontare, quasi certamente, un cambiamento importante. Qualcuno venderà, chiuderà un’attività e ricomincerà da capo. L’amore, ora, è davvero essenziale per te: in un momento così confuso e conflittuale, potrebbe diventare un punto di riferimento prezioso.