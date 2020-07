Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 31 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 31 luglio 2020. Il primo weekend di agosto è ormai alle porte. Intanto, scopriamo cosa succederà durante quest’ultima giornata di luglio ai 4 segni centrali dello zodiaco. Nervosismo alle stelle per il Leone, la Vergine invece comincia a recuperare. Giornata a rischio discussioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione è stracolmo di positività e motivazione. Per saperne di più, leggete il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto nervoso, forse perché hai dovuto rimproverare una persona. È un periodo di profondo cambiamento. In realtà, non sono giornate ideali per chi vuole cominciare progetti ambiziosi: per chi ha in mente di aprire un’attività oppure fare un investimento. Bisogna andarci cauti, informarsi bene. Certe volte ti senti perfino messo da parte e questo fatto ti provoca ancora più frustrazione.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Vergine

Domani e sabato saranno due giornate interessanti, avrai una voglia enorme di esplorare i sentimenti. Se sei uscito da poco da una piccola crisi, adesso potrai recuperare. Nelle prossime ore dovrai, però, fare più attenzione all’aspetto economico. In genere, tu sei un maestro nel fare bene i conti, ma ora c’è da capire quante entrate e quante uscite hai e cominciare a comportarti di conseguenza.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Bilancia

Domani e sabato, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno due giorni un po’ particolari, giornate in cui la tua pazienza sarà messa a dura prova. Se stai vivendo un rapporto un po’ conflittuale, Nelle prossime ore potrebbe emergere della maretta. Agosto, per lo più, porterà nuovi contrasti di coppia. Ci vorrà molta pazienza, soprattutto se non sei molto convinto del tuo rapporto di coppia.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Scorpione

Nelle prossime 48 ore sarai moto motivato e ottimista. È probabile che riuscirai a scrollarti di dosso le tensioni e le insicurezze di queste ultime settimane. Venerdì e sabato molte coppie potranno fare dei progetti importanti. Occhio, invece, a domenica, perché potrebbe rivelarsi un giorno più complicato.