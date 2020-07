Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 31 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 31 luglio 2020. Luglio è finito! Eccoci arrivati all’ultimi giorno: quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Venerdì al top per il Sagittario, in arrivo novità interessanti per il Capricorno. L’Acquario deve dedicarsi ai nuovi porgetti, mentre i Pesci dovrebbero contrastare il loro pessimismo. Di seguito, più nel dettaglio, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna a favore: si prospetta una giornata molto positiva. Chi ha vissuto molte tensioni in amore, d’ora in poi potrà pensare di recuperare. Agosto aiuterà molto in questo senso. Anche sul lavoro la ruota comincia a girare. Potrebbe arrivare un’idea per risolvere un problema o per allacciare nuovi rapporti.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 31 luglio 2020: Capricorno

Domani e sabato saranno due giornate produttive. Ci sono all’orizzonte delle novità che rappresenteranno una ventata di aria fresca. Ritroverai maggiore sprint. In amore dovrai essere ancora un po acuto, soprattutto con un Ariete e un Cancro. Sul fronte lavorativo ci vorrà ancora pazienza, soprattutto se avrai a che fare con piccoli ritardi e contrattempi.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto stimolante. Stai vivendo un periodo di rivoluzioni, di grandi cambiamenti. Se ti rimboccherai le maniche, avrai buone possibilità di concretizzare le idee che hai in mente. In amore cerca di avere prudenza, in particolar modo con Pesci e Cancro.

Oroscopo domani venerdì 31 luglio 2020: Pesci

Domani potresti sentirti un po’ giù di corda. In amore potrebbero affiorare delle tensioni con il partner: sii prudente! Il fatto è che in questi giorni ti senti oppresso da tutto. Sforzati di rimanere fiducioso, forse c’è solo bisogno di qualche piccola novità.