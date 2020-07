Ci sono persone che per stare bene, per sentirsi gratificati, devono sempre fare qualcosa che li porta a stare in prima linea, osservati da tutti. Zodiaco: i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione sono questi di cui parleremo.

L’Ariete

Tra i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione c’è l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono prepotenti e indisponenti, sono capaci di interrompere un discorso per parlare loro, di dare addirittura spintoni per mettersi in primo piano. Gli Ariete non si risparmiano neanche grandi scenate teatrali in mezzo alla strada pur di mettersi in primo piano e farsi vedere. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono certamente quelli che più hanno un ego che deve stare più in alto degli altri.

I Gemelli

Tra i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione c’è quello dei Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono molto conviviali e amano la socialità e la compagnia. Con queste prerogative di certo i nati dei Gemelli non possono stare zitti quando sono in gruppo per cui devono stare sempre al centro dell’attenzione e, per fare questo, attaccano con il loro repertorio fatto di racconti di vita, storielle, aneddoti, barzellette. Insomma, un repertorio di chiacchiere infinite che gli assicura la più alta visibilità e di essere ricordati.

Il Cancro

Tra i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione c’è il Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro vogliono sempre stare al centro dell’attenzione purtroppo in senso negativo perché vogliono avere il primato di quelli con più problemi. I nati del Cancro tendono infatti molto a lamentarsi e a piangersi addosso, voglio essere compatiti e usano gli altri come valvole di sfogo della loro negatività e presunta sfortuna che si sentono addosso.

Il Leone

Tra i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione c’è indubbiamente il Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono molto egocentrici e il loro enorme ego li spinge a ricercare attenzione, a voler essere ammirati e lodati costantemente per le loro capacità e il loro operato. I nati del segno zodiacale del Leone fanno di tutto per essere in prima linea, per essere i più ammirati. Per questo diventano anche caritatevoli compiendo buone azioni non disinteressate ma con lo scopo di ricevere la stima altrui.

La Bilancia

Tra i segni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione c’è la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia hanno la particolarità di volere essere al centro dell’attenzione in termini di estetica. I nati della Bilancia sono particolarmente ossessionati dall’aspetto fisico per cui vogliono essere considerati i più belli di tutti e se non è così vanno veramente in crisi. In questo i nati della Bilancia sbagliano molto perché danno troppa importanza all’esteriorità piuttosto che all’interiorità.