Alibi.com – Trama e cast – Film – Italia 1

Alibi.com è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 31 luglio 2020. Diretto da Philippe Lacheau, appartiene al genere commedia. Il regista compare inoltre come protagonista di questo film francese da non perdere.

La trama di Alibi.com ci parla invece di un servizio di copertura che offre una scappatoia a bugiardi e disertori. Il fondatore e il suo socio hanno fondato un vero e proprio impero, che tuttavia finirà per diventare una complicazione sgradevole per alcuni affari di cuore.

Alibi.com – La trama

Greg e Augustin hanno fondato un servizio di copertura digitale nella speranza di aiutare tutti i bugiardi cronici e chi è sempre alla ricerca di una via di fuga dalle situazioni più complicate. Il successo è assicurato e gli affari dimostrano il successo dell’attività. Le cose cambieranno tuttavia quando Greg incontrerà Flo, una ragazza di cui si innamorerà perdutamente e che detesta le bugie. Per riuscire a schivare i suoi sospetti, il protagonista dovrà inventarsi una serie di alibi convincenti che gli permettano di vivere la sua storia d’amore. La trama di Alibi.com tuttavia ci svela che Flo riuscirà a scoprire tutto: il padre è uno dei clienti più affezionati della piattaforma di Greg.

Alibi.com – Il cast

Il cast di Alibi.com mette alla guida Philippe Lacheau nei panni di Greg. Al suo fianco troviamo Julien Arruti per il personaggio di Augustin e Tarek Boudali per quello di Medhi. L’attrice Elodie Fontan interpreta invece Flo, mentre i suoi genitori avranno il volto di Didier Bourdon (nel doppio ruolo di Gerard e Jean-Claude) e di Nathalie Baye (Mme Martin). Fra gli altri artisti presenti per i ruoli secondari troviamo Nawell Madani (Cynthia); Medi Sadoun (Garcia); Vincent Desagnat (Romain); Alice Dufour (Clara); Philippe Duquesne (Maurice); Michele Laroque (Francoise) e Kad Merad (Godet).