Ascoli – Benevento – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Ascoli – Benevento si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre dal destino opposto in questa stagione: il Benevento è già promosso in Serie A da più di un mese. L’Ascoli invece ha ancora bisogno di punti, almeno uno, per evitare che gli altri risultati lo condannino al playout dopo essersi orgogliosamente ripreso da un lungo periodo in zona retrocessione.

Ascoli – Benevento: come arrivano alla gara

L’Ascoli è 14° in classifica con 46 punti: la sconfitta nell’ultimo turno contro il Pisa l’ha rimesso a rischio playout, facendogli perdere due posizioni, a favore di Venezia e Cremonese. Senza punti contro il Benevento, e con le vittorie di Pescara e Perugia, sarebbe infatti condannato allo spareggio, nonostante le vittorie in quattro delle ultime sei gare. Poi sono arrivati il pari contro il Pordenone e la sconfitta contro il Pisa che ne hanno frenato la corsa verso la salvezza, che però è ancora più che probabile.

Il Benevento occupa la prima posizione in classifica con 83 punti: già promosso in Serie A ormai da tempo, ha un po’ mollato gli ormeggi per la mancanza di motivazioni nell’ultima fase del campionato. Anche se sono arrivate due vittorie nelle ultime tre gare, contro Frosinone e Livorno. Nell’ultimo turno sconfitta interna contro il ChievoVerona che è in piena corsa per entrare nella griglia playoff.

Ascoli – Benevento: le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Andreoni, Cavion, Brlek, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Scamacca. Allenatore: F. Inzaghi

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Rillo, Caldirola, Barba, Maggio; Schiattarella, Basit; Improta, Sau, Insigne; Moncini. Allenatore: D. Dionigi

Ascoli – Benevento: Il nostro pronostico

Le motivazioni dell’Ascoli dovrebbero fare una differenza in una sfida che nel turno d’andata non ha avuto storia: 4-0 per i Sanniti. I tempi e le necessità però cambiano, e l’Ascoli darà sicuramente tutto per portare punti a casa e salvarsi senza ulteriori sforzi da affrontare. Il nostro pronostico è sicuramente per l’esito 1X. Con quota troppo bassa consigliamo la giocata sull’Under 2.5.

Ascoli – Benevento: Dove vederla in tv o streaming

La partita Ascoli – Benevento, match valido per la 38° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.