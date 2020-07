Calciomercato Cagliari – Dichiarazioni Giulini su Zenga e Nainggolan

In casa rossoblu tiene banco il discorso allenatore ed oggi dopo l’assemblea di lega serie A il presidente Giulini ha parlato di calciomercato.

Giulini: “Devo dire che quando Zenga è arrivato al Cagliari ha fatto molto bene, siamo soddisfatti del suo lavoro. Non era così scontato dopo una pausa lunga tre mesi. La squadra ha fatto più punti possibili per salvarci e ci siamo riusciti. Ripeto, siamo soddisfatti del suo operato. In questi giorni ci confronteremo con la dirigenza per valutare il suo futuro”

“Fabio Liverani nuovo allenatore della prossima stagione? Vi posso garantire che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche altre possibilità. Nel giro di pochi giorni, non appena finirà il campionato, prenderemo la decisione definitiva”

“Nainggolan? Ci vorrebbe prima di tutto la disponibilità del ragazzo a restare, ancora dobbiamo parlare con lui. Per il momento tornerà all’Inter per fine prestito, se Conte vuole tenerselo allora rimarrà ai neroazzurri. Altrimenti valuteremo a settembre cosa fare”

Dopo queste parole vedremo in questi giorni sviluppi decisivi in casa rossoblu per iniziare la costruzione della nuova rosa per la stagione 2020/2021