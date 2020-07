Calciomercato Lazio – Ritorna in voga un vecchio nome per l’attacco

A poche ore dall’ultima sfida di campionato della stagione, la Lazio si prepara per ben figurare anche sul campo del Napoli, dove affronterà gli azzurri di Gattuso nella sfida finale del campionato 2019/20: i biancocelesti hanno disputato una stagione al di sopra delle aspettative, e per molto tempo hannoo dato battaglia per contendere lo scudetto alla Juventus, sopratutto prima del lockdown.

Attaccante cercasi

Immobile terminerà la stagione con tutta probabilità come capocannoniere, avendo già siglato 35 goal in campionato, ed è attualmente in lizza anche per vincere l’ambita Scarpa D’Oro, il riconoscimento personale al migliore marcatore annuale europeo. Tuttavia viste le numerose competizioni che attendono i biancocelesti il solo Caicedo a fare da spalla come prima punta vera non è ovviamente sufficiente in rosa: per questo motivo Tare è alla ricerca di un profilo che possa offrire varianti tattiche a Simone Inzaghi, tanto che negli scorsi giorni si è rifatta insistente l’indiscrezione riguardante l’interesse concreto per un attaccante di proprietà del Real Madrid ma la Lazio vara anche altri profili.

Ritorno di fiamma per Muriqi

Il portale Lalaziosiamonoi infatti segnala il rinnovato interesse per l’attaccante albanese-kosovaro Vedat Muriqi, centravanti di peso del Fenerbahce classe 1994 che ha conquistato negli scorsi mesi le attenzioni della dirigenza biancoceleste per venire temporaneamente scalzato da altri nomi. Tuttavia con la conclusione del campionato turco di alcune settimane fa che ha visto la vittoria del Basaksehir, Muriqi è stato tra i migliori calciatori del torneo mantenendo fino alla fine una media goal di praticamente un goal ogni due partite, condito da un buon numero di assist per i compagni.

Nonostante non sia l’unico nome il lista, la Lazio lo tiene sempre in forte considerazione e si tratta di un profilo che costerebbe di meno rispetto ad altri nomi vagliati, aspetto da non sottovalutare qualora Lotito decidesse di investire cifre maggiori su altri reparti.