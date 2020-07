Calciomercato Udinese – Rodrigo Becao ai saluti, ecco dove andrà

E’ durata una sola stagione l’esperienza con la maglia dell’Udinese di Rodrigo Becao, centrale difensivo brasiliano prelevato dai bianconeri che lo hanno acquistato dal club carioca del Bahia un anno fa per poco più di 1 milione e mezzo di euro.

Ritorno in Russia

A dare l’indiscrezione è Sport Mediaset ed anche il portale Tuttomercatoweb che segnalano l’offerta da parte del CKSA Mosca, destinazione che il difensore conosce bene, avendo già giocato con la casacca del club della capitale russa nel corso della stagione 2018/19 in prestito proprio dal Bahia. Stavolta il CKSA lo vuole acquisire a titolo definitivo dall’Udinese, che non lo ritiene incedibile e che avrebbe già messo in considerazione l’ipotesi di cederlo.

In Italia ha giocato 21 volte ed ha siglato una rete, decisiva per le sorti della partita contro il Milan, a inizio torneo.