Chievo – Pescara – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Chievo – Pescara si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Bentegodi di Verona per la 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che daranno il massimo, perché entrambe coinvolte a pieno nella lotta in classifica: il Chievo per entrare nella griglia playoff, il Pescara per evitare il palayout retrocessione.

Chievo – Pescara: come arrivano alla gara

Il Chievo Verona è 6° in classifica con 53 punti. Ha vinto le ultime due partite contro Cittadella e Benevento dopo una serie di risultati negativi (una sola vittoria in altre sette partite, ndr), rientrando nella griglia playoff proprio nella scorsa giornata, sfruttando i passi falsi di Empoli, Salernitana e Frosinone. In caso di vittoria sarebbe chiaramente dentro, mentre con un pari o una sconfitta dovrebbe attendere i risultati di Frosinone-Pisa, Salernitana-Spezia e Livorno-Empoli.

Il Pescara occupa la 16° posizione in classifica con 46 punti. La scossa attesa con l’arrivo di Sottil non è arrivata: solo una vittoria in quattro partite, con un 1-0 rifilato al Livorno già retrocesso. In questo momento è la prima delle due squadre a giocare il playout e con una sconfitta, ovviamente, non lo eviterebbe. Serve una vittoria ai biancazzurri, che a quel punto non avrebbero più bisogno di guardare il risultato di Venezia-Perugia. In caso di pari, dovrebbe tifare per i lagunari.

Chievo – Pescara: le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Garritano, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter. Allenatore: Alfredo Aglietti.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Drudi, Balzano; Busellato, Memushaj, Kastanos; Clemenza, Galano; Maniero. Allenatore: Andrea Sottil.

Chievo – Pescara: Il nostro pronostico

Partita assolutamente impronosticabile, almeno per quanto riguarda l’esito finale 1X2. Le due squadre si giocano troppo e potrebbe davvero succedere di tutto. Il consiglio della giocata va quindi sul numero di goal nella partita: dovrebbe essere una gara equilibrata e con molta paura, per questo pensiamo alla giocata UNDER 2.5.

Chievo – Pescara: Dove vederla in tv o streaming

La partita Chievo – Pescara, match valido per la 38° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.