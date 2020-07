Cosenza – Juve Stabia – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Sarà una complessa ultima giornata per Cosenza e Juve Stabia, le due compagini che si daranno battaglia per restare in Serie B in quest’ultima giornata del campionato cadetto.

La partita inizerà alle ore 21.00 oggi 31 luglio.

Cosenza – Juve Stabia – Come arrivano alla gara

Cosenza che occupa il 17° posto in graduatoria, l’ultimo parte dei playout retrocessione con 43 punti, mentre la Juve Stabia occupa la 18° posizione con 41 punti: il terz’ultimo posto significa la retrocessione diretta in Serie C: solo una vittoria delle vespe potrebbe perlomeno consentire il raggiungimento degli spareggi. Annata complicata per entrambe le compagini, con un trend opposto: il Cosenza viene da ben 4 successi di fila ( di cui l’ultimo in casa dell’Empoli per ben 1-5), la Juve Stabia dopo l’incredibile rimonta ai danni del Chievo è andata in contro a due sconfitte di fila.

Cosenza – Juve Stabia – Probabili Formazioni

COSENZA (3-4-2-1): Saracco; Idda, Monaco, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez, Bahlouli; Rivière.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel, Fazio, Troest, Allievi, Ricci, Mastalli, Calò, Mallamo, Canotto, Forte, Bifulco.

Cosenza – Juve Stabia – Dove vederla in tv e in diretta streaming

L’ultima partita per queste due squadre sarà trasmessa da DAZN che detiene i diritti dell’intera Serie B. Il match sarà visibile sia tramite personal computer che con l’ausilio dell’app ufficiale dell’emittente, disponibile per tablet, smartphone e gran parte delle smart tv.