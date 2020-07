Dormire senza reggiseno: ecco cosa succede al tuo corpo

Il reggiseno è stato creato e pensato per sostenere il seno delle donne e in commercio è possibile trovarne di ogni genere, in modo da soddisfare le esigenze di tutte. Ad esempio esistono reggiseni che fanno sembrare il seno più grande, altri che ne migliorano la forma, insomma di ogni genere a seconda delle necessità.

Sono sicuramente necessari, anche per essere più in ordine e non dare spettacolo, ma a fine giornata sono veramente scomodi, specialmente quando hanno il ferretto che sostiene meglio da un lato, ma dall’altro causa olore dopo tante ore che lo si indossa.

Molte donne continuano ad utilizzare il reggiseno anche di notte, in realtà questa è una pratica sbagliatissima, il nostro seno ha bisogno di essere libero, ne trarrà dei benefici non indifferenti a lungo andare. Quindi se potete non utilizzatelo anche per dormire.

Dormire senza reggiseno: ecco cosa accade al tuo corpo