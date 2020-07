Entella – Cittadella – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Entella – Cittadella si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio comunale di Chiavari per la 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19.

Lo Spezia grazie al pareggio nell’ultimo turno contro la Virtus Entella ha conquistato la salvezza aritmetica con un turno di anticipo. Il Cittadella vincendo con il Venezia ha interrotto invece una brutta serie di sconfitte e ha messo al sicuro i playoff.

Il Cittadella deve provare a vincere contro l’Entella, ormai senza motivazioni, per provare a qualificarsi direttamente per le semifinali (in caso di sconfitta del Pordenone), ma anche per non subire il sorpasso delle inseguitrici Chievo, Pisa e Frosinone.

Rientra Ghiringhelli mentre sono fuori Luppi e Adorni per squalifica. Non ce la fa Pavan che aveva stretto i denti per la gara col Venezia sperando di poterlo recuperare al meglio nei playoff. Un occhio attento anche ai cartellini per i diffidati del Cittadella in vista playoff: Paleari, Benedetti e D’Urso.

Queste le parole di mister Venturato alla vigilia: “Al novantesimo guarderemo gli altri risultati, prima concentriamoci sulla partita”

Entella – Cittadella: le probabili formazioni

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Coppolaro, Chiosa, Sala; Dezi, Settembrini, Mazzitelli; Schenetti; G.De Luca, Rodriguez.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Rosafio.

Entella – Cittadella: Il nostro pronostico

Le motivazioni del Cittadella sono alte mentre l’Entella non deve chiedere più niente a questo campionato. Pertanto il nostro pronostico è sicuramente per 2 e se la quota è bassa consigliamo la giocata con almeno due gol di scarto.

Entella – Cittadella: Dove vederla in tv o streaming

La partita Entella – Cittadella, valido per la 38^ giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN visibile su tutti i dispositivi elettronici compatibili: smart tv, smartphone e pc.