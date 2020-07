Filippo Bisciglia confidente severo | Momento difficile a Temptation Island

Filippo Bisciglia per tutte le puntate di Temptation Island si è mostrato un confidente comprensivo ma anche severo quando la situazione lo riteneva giusto. Il conduttore del docu-reality spiega quale è stato il momento più difficile all’interno del programma e quali sono le sue conclusioni.

Il conduttore anche quest’anno ha avuto il piacere di condurre l’ennesima edizione di Temptation Island che tornerà in onda a settembre con una nuova edizione totalmente Nip. La nuova programmazione però, vedrà a capo Alessia Marcuzzi che proprio come l’anno scorso ha dato il cambio a Filippo nel “viaggio nei sentimenti”.

L’ex gieffino però, prima di chiudere definitivamente questo capitolo della sua vita in tv, racconta al magazine di Uomini e Donne qual è stato il momento più difficile all’interno del programma. Quali sono state le sue parole?

Filippo Bisciglia confidente severo

Durante i vari falò di confronto a Temptation Island Filippo Bisciglia si è mostrato molto comprensivo con tutti i fidanzati e le fidanzate ma c’è stato un momento in cui, anche il conduttore ha deciso di essere severo e intervenire nella situazione. Filippo infatti, al magazine di Uomini e Donne, ha spiegato che: “Quest’anno i fidanzati hanno portato emozioni differenti. C’era la coppia dove lei era più grande, mentre lui aveva già un figlio. Anna e Andrea passavano dieci anni di differenza con lei già mamma di due bambini. C’erano tante storie belle da approfondire: spaccati di vita reale”.

Filippo si mostra molto contento di aver conosciuto tutte le coppe che, nel loro piccolo sono riuscite a regalare al conduttore qualcosa in più da portare a casa. Le sue parole infatti, sono state: “Mai come stavolta ci si rende conto di come nei rapporti abbiano peso le parole non dette, quelle che non si hanno il coraggio di tirare fuori o che si confessano solo agli amici più stretti. La bellezza di Temptation Island è che da la possibilità di osservare i propri fidanzati nella vita di tutti i giorni, quando sono lontano dalla loro dolce metà”.

Conduttore e il momento più difficile a Temptation Island

Filippo Bisciglia si mostra come un confidente severo soprattutto durante il falò di confronto anticipato tra Ciavy e Valeria. La coppia infatti, ha avuto tantissime difficoltà nel chiarire e nel parlare di quello che, all’interno dei due villaggi è realmente successo. Più volte lo stesso Filippo, è dovuto intervenire per spiegare a Ciavy quanto sia importante ascoltare la propria compagna per capire il suo punto di vista.

Al magazine di Uomini e Donne, Filippo Bisciglia spiega infatti quale sia stato il momento più difficile del programma. Il conduttore ha così affermato che: “Il falò di Ciavy e Valeria è stato il più difficile. Il mio ruolo è quello del confidente, di colui che al falò cerca di ascoltare le emozioni delle coppie, ma durante il loro confronto finale è uscito il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi. Ciavy era molto deluso e ognuno reagisce in base alle proprie sensazioni, ma se avesse lasciato a Valeria la possibilità di replicare, piuttosto che parlare sopra, sarebbe stato sicuramente meglio”.