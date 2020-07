Film Stasera in Tv – Man in the dark – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Man in the dark. Horror di produzione statunitense del 2016 per la regia di Fede Alvarez, con Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang, Daniel Zovatto, Sergej Onopko, Jane May Graves, Jon Donahue, Brak Little, Katia Bokor, Emma Bercovici nei ruoli principali. Soggetto originale gestito con perizia. Alvarez tiene alta la tensione concedendosi il giusto in termini di virtuosismi di regia e sfruttando al massimo le opportunità generae dalla sceneggiatura.

Man in the dark – Trama

Rocky vive in una situazione familiare insopportabile ed è pronta a tutto pur di abbandonare Detroit per il sole della California. Per amore, il fidanzato sbruffone Money e il timido Alex la aiutano a svaligiare appartamenti. Money crede di aver individuato il colpo grosso nel villino di un veterano della guerra del Golfo, rimasto cieco in seguito a una ferita, che ha incassato un risarcimento a molti zeri dopo un tragico incidente in cui ha perso l’unica figlia. I dubbi etici su un furto ai danni di una persona così vulnerabile svaniscono di fronte alla somma agognata, ma i tre scopriranno che il solitario abitante della casa è tutt’altro che indifeso di fronte a un’intrusione.

Man in the dark – Trailer Video

Man in the dark – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Don’t Breathe

Genere: Orrore

Durata: 1h 30m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Fede Alvarez

Cast: Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang, Daniel Zovatto, Sergej Onopko, Jane May Graves, Jon Donahue, Brak Little, Katia Bokor, Emma Bercovici

Man in the dark – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 31 Luglio 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Criminal Minds.