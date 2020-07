Film Stasera in Tv – Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto. Giallo di coproduzione britannico-statunitense del 2015 per la regia di Bill Condon, con Ian McKellen nei panni di Sherlock Holmes e Laura Linney, Hiroyuki Sanada, Philip Davis, Hattie Morahan, Patrick Kennedy, Milo Parker, Zak Shukor negli altri ruoli principali. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro di Mitch Cullin intitolato A Slight Trick of the Mind, pubblicato nel 2005.

Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto – Trama

Inghilterra 1947. Il celebre investigatore Sherlock Holmes è un uomo di 93 anni che ha da tempo abbandonato il suo lavoro per ritirarsi in campagna nel Sussex, dove vive con la governante Mrs. Munro e suo figlio Roger. Non contento dalla versione del suo ultimo caso, pubblicata dal suo collaboratore Dottor Watson, decide di scriverne una propria, ma a causa del deteriorarsi della memoria, non riesce a ricordare con esattezza i fatti. Immerso nei rimedi naturali come la pappareale e il pepe di Sichuan, Holmes riesce finalmente, con l’aiuto del piccolo Roger, a ricostruire il caso irrisolto, in cui una donna commise suicidio, dopo essersi incontrata con lui per l’ultima volta. A causa del suo approccio eccessivamente razionale, egli non aveva previsto il di lei intento…

Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto – Trailer Video

Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Mr. Holmes

Genere: Giallo

Durata: 1h 45m

Anno: 2015

Paese: UK, USA

Regia: Bill Condon

Cast: Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada, Philip Davis, Hattie Morahan, Patrick Kennedy, Milo Parker, Zak Shukor

Mr. Holmes Il mistero del caso irrisolto – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi venerdì 31 Luglio 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine degli episodi quotidiani de La Tata.