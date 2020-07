Le stelle possono aiutarci a capire i difetti comportamentali dei segni zodiacali e le attitudini a comportamenti non proprio retti e leali. I segni zodiacali più subdoli sono questi di cui parleremo.

L’Ariete

Tra i segni zodiacali più subdoli c’è sicuramente l’Ariete, che pensa che ingannare il prossimo sia il mezzo migliore per ottenere ciò che vuole. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono persone dominanti, aggressive, prepotenti, subdole e manipolatrici. Non ammettono ostacoli sul loro cammino e adottano misure estreme per ottenere ciò che vogliono. I nati del segno zodiacale dell’Ariete bramano il successo personale e il rispetto da parte degli altri ma non sono assolutamente disposti a rispettare loro il prossimo. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono subdoli, manipolano le persone a loro piacimento assumendo un atteggiamento falsamente accomodante. Scoprire la realtà di come sono fatti gli Ariete significa venire a contatto con una verità amara su un segno che è un gran bugiardo. Certo tutti noi mentiamo a volte, alteriamo la realtà, ma l’Ariete tende a camminare su quel sentiero più di altri e li trascina con lui.

Lo Scorpione

Tra i segni zodiacali più subdoli c’è sicuramente quello dello Scorpione. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono forse tra tutti i più subdoli dello Zodiaco. Odiano non avere il controllo su qualsiasi cosa, che siano le proprie emozioni, le situazioni, le persone. Odio è il verbo giusto per lo Scorpione. L’indole nei nati del segno può infatti arrivare a essere permeata da una negatività tale da portarli a odiare con tutte le loro forze. Per arrivare ai loro scopi gli Scorpione tessono una complessa rete di menzogne ​​perfettamente orchestrate per sembrare reali. Se vengono scoperti si mettono subito sulla difensiva e anche se in superficie sembreranno gentili in cuor loro ti odieranno e penseranno a come vendicarsi. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono rancorosi per un tempo molto lungo e manipolano la gente a loro piacimento.

I Gemelli

Tra i segni zodiacali più subdoli ci sono i Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono rappresentati di un segno doppio e la doppiezza è proprio parte del loro atteggiamento. Se da un lato appaiono pieni di buone qualità dall’altro queste stesse vengono a mancare, sostituite da un qualcosa di più oscuro. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono degli enormi bugiardi, manipolatori, subdoli opportunisti, che usano le persone per ottenere qualcosa che a loro serve. Non bisogna mai fidarsi di cosa ci dice una persona dei Gemelli. All’inizio si pongono in maniera gentile, simpatica e cordiale per poi ignorarci se non gli serviamo o se da noi non possono prendere qualcosa. Essere subdoli e mentire è una opzione a cui non rinunciano. La falsità delinea i loro comportamenti ma alla fine, possedendo una doppia natura, i Gemelli finiscono per mentire anche a loro stessi.