Meteo, CULMINE del CALDO AFRICANO: ecco le previsioni per sabato 1 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo per domani sabato 1 agosto 2020 ci sarà il culmine dell’ondata di calore, causata dell’alta pressione africana sull’Italia. Giornata estiva con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte del paese. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi, Prealpi e Appennino. Temperature decisamente estive con alti tassi di umidità e punte di 37/38°C sulla Pianura Padana e sulle aree interne del centro.

Nord: previsioni per domani sabato 1 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo, domani sarà una giornata soleggiata ovunque. Dal pomeriggio in poi ci sarà un generale aumento dell’instabilità che riguarderà soprattutto i rilievi alpini e prealpini e l’Appennino con possibili fenomeni associati. In serata è previsto un aumento dell’instabilità anche sulle alte pianure del nord con locali rovesci. Temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani sabato 1 agosto 2020

Bel tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi sparse e qualche piovasco pomeridiano lungo l’Appennino. Temperature in crescita.

Sud e Isole: previsioni per domani sabato 1 agosto 2020

Giornata soleggiata su tutto il Sud, Isole comprese, eccetto locali addensamenti con qualche pioggia sulle zone interne durante il pomeriggio. Temperature stabili.