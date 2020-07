Oroscopo Branko – domani sabato 1 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani sabato 1 agosto 2020. Siamo già arrivati al primo weekend di agosto! Quali novità riserveranno le prossime 48 ore ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete la seguente anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni.

Oroscopo Branko domani sabato 1 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà una gran voglia di vacanza, il Toro invece sarà accompagnato, per tutto il giorno, da pensieri d’amore. Nuovi affari che porteranno denaro in più nelle tasche dei Gemelli, mentre il Cancro dovrà curare di più al forma fisica.

Previsioni Branko domani sabato 1 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Finalmente cominciano le vacanze per il Leone! Weekend all’insegna di relax e amore per la Vergine. La Bilancia dovrà fare i conti con della maretta in famiglia, lo Scorpione invece avrà carte scritte da leggere con molta attenzione.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà degli affari famigliari da gestire, mentre molti Capricorno saranno in partenza per le vacanze. Finalmente un break per l’Acquario dopo molto lavoro, anche i Pesci potranno concedersi del piacevole relax in compagnia.

