Oroscopo Branko – domani sabato 1 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 1 agosto 2020. L’ultima settimana di luglio è scivolata via e siamo già al primo weekend di agosto! Come sarà l’umore di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione questo sabato? Per scoprirlo, vi lascio all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 1 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani e domenica ti sentirai forte e imbattibile. Finalmente arrivano le vacanze! Si prospetta un weekend all’insegna dell’estate, dello svago, della vita mondana anche per chi è costretto a restare in città.

Previsioni Branko domani sabato 1 agosto 2020: Vergine

Finalmente potrai staccare la spina! Dopo le ultime settimane piuttosto impegnative, potrai goderti dei momenti di relax e di amore. Molto presto Mercurio raggiungerà il segno del Leone e ti concederà maggiore serenità.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrebbe nascere della maretta in casa. Ci sono ancora molte tensioni, molti problemi pratici da risolvere e sarà difficile tenere a freno il nervosismo. Sii prudente!

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Scorpione

Ti aspettano ancora pochi giorni di impegni, domani per esempio potresti ritrovarti delle carte scritte tra le mani, da leggere con attenzione e poi Mercurio ti darà un po’ di tregua! Potrai anche tu concederti una pausa rigenerante!