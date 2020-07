Oroscopo di oggi, venerdì 31 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020. Siamo arrivati alla fine di luglio! Sta per cominciare agosto, un mese che scombussolerà le vite di molti segni zodiacali. Intanto, scopriamo cosa riserverà questa giornata. Questa Luna, complice del Sagittario, accelera il recupero dei sentimenti. L’Ariete, i Gemelli e il Leone si dovranno impegnare per mantenere il loro equilibrio, camminando sul filo del rasoio: arrabbiarsi richiederà un attimo! Novità all’orizzonte per il Toro e il Capricorno. Leggete il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete si sente sotto pressione: ancora troppe tensioni in amore. Anche il Leone non sarà al top, deve fare i conti con un nervosismo crescente. La Luna in aspetto armonico, invece, favorisce al Sagittario un recupero in amore.

Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020: segni di aria

I Gemelli possono dire addio al malumore dei giorni scorsi, mentre la Bilancia deve usare la massima cautela in amore, altrimenti aggraverà la situazione. Il rivoluzionario Acquario può finalmente cominciare a dare vita ai suoi sogni.

Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020: segni di terra

Come anticipa l’oroscopo di oggi, questa giornata dà il via alla ripresa lavorativa nella vita dei Toro rimasti fermi troppo a lungo. Sebbene sia imbattibile nei conti, la Vergine deve rivedere il bilancio famigliare. In arrivo novità importanti per il Capricorno!

Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020: segni di acqua

Il Cancro deve tenere testa ad alcuni cambiamenti necessari sul lavoro, se vorrà restare a galla. Dopo aver fatto il pieno di ottimismo e di motivazione lo Scorpione può puntare dritto al successo. I Pesci, al contrario, subiscono ancora le tensioni provocate dai problemi di cuore.