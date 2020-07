By

Quando una persona si arrabbia si cerca di intervenire riportandola alla calma ma non sempre si fa la cosa giusta. Le stelle possono aiutarci a capire come è meglio agire. Oroscopo e rabbia: come calmare ogni segno zodiacale arrabbiato nel modo giusto.

Ariete

Come calmare un Ariete arrabbiato? Ragionare non serve perché un Ariete non sente ragioni, l’unica ragione è la sua e non vuole sentirsi dire cosa fare. Il modo migliore è allontanarsi aspettando che la tempesta passi.

Toro

Il Toro quando si arrabbia è una furia. Allo stesso modo dell’Ariete non serve ragionarci perché deve sbollire per cui devi lasciarlo stare finché le acque non sono nuovamente quiete. Si scuserà lui.

Gemelli

I Gemelli si arrabbiano ma sono disposti a ragionare e a scusarsi se si sono troppo alterati per cui con loro il dialogo funziona anche perché stiamo parlando di un segno molto comunicativo.

Cancro

I Cancro quando stanno per arrabbiarsi li vedi perché iniziano ad assumere un atteggiamento sarcastico e indisponente. Il modo migliore per salvare la situazione è lasciarli nel loro brodo.

Leone

I nati del segno zodiacale del Leone possono essere calmati facilmente con l’affetto e le coccole, con una voce tranquilla e un modo di fare pacato che riesce a dissuaderli e a riportarli alla calma.

Vergine

I nati del segno zodiacale della Vergine quando si arrabbiano iniziano a porsi in maniera aggressiva costante ma se sei più forte di loro e reagisci andando via avrai la meglio e ti chiederanno scusa.

Bilancia

I nati del segno zodiacale della Bilancia possono essere riportati alla calma come il Leone ovvero con l’affetto da parte però di chi a loro va a genio.

Scorpione

Con lo Scorpione è davvero dura. Uno Scorpione arrabbiato è peggio di una bomba atomica sganciata a sorpresa su un bersaglio mobile. Può provare a scusarti con delle rimostranze sincere ma assicurati di non contraddire mai più uno Scorpione. I nati del segno non dimenticano, non perdonano facilmente e sono pure vendicativi.

Sagittario

I nati del segno zodiacale del Sagittario raramente perdono le staffe. Ma se questo succede basta chiedergli scusa e loro ritrovano subito la serenità perduta. I Sagittario non sono rancorosi.

Capricorno

I nati del segno zodiacale del Capricorno quando si arrabbiano diventano furie da cui stare lontano. L’ideale è dare loro tempo per scaricare la rabbia. Dopodiché saranno in grado di parlare ragionevolmente.

Acquario

I nati del segno zodiacale dell’Acquario tendono a imprecare e insultare quando arrabbiati e non sentono ragioni. Vanno lasciati stare in modo che si calmino e tornino sereni altrimenti non ci sarà niente da fare.

Pesci

I nati del segno zodiacale dei Pesci non si arrabbiano quasi mai. Ma se per qualsiasi motivo li troviamo iracondi basta scusarsi, dargli un abbraccio ed essere molto gentili e affettuosi con loro. Tutto tornerà come prima.