Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 1 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 1 agosto 2020. Siamo arrivati ad agosto! Le stelle promettono molte sorprese nei prossimi giorni. Intanto, scopriamo come partirà il weekend per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro. L’Ariete avrà una giornata piuttosto delicata in amore, il Toro invece ritroverà nuova forza. Ancora molta inquietudine per il Cancro, mentre i Gemelli dovranno dedicarsi ai loro affetti. Per saperne di più, leggete il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui si testerà la solidità del tuo rapporto di coppia. È probabile che nei giorni scorsi tu abbia vissuto dei problemi sul lavoro, alcune grosse tensioni che potresti riversare anche in amore. Dovrai fare molta attenzione, perché il malumore di queste giornate potrebbe durare per tutto il mese di agosto. I rapporti che vacillano dovranno essere chiariti una volta per tutte.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Toro

Domani sarà un altro giorno molto interessante. Hai da forza da vendere, per cui se ci sono questioni da sbrogliare, converrà affrontarle nelle prossime ore, senza rimandare a domenica. In questo momento hai ripreso il comando della tua vita, ma c’è qualcuno che, in qualche modo, ti leva ancora molta forza. Sono giornate di profonda tensione con lo Scorpione e l’Acquario.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Gemelli

Domani e domenica andranno meglio rispetto al resto della settimana. Forse il lavoro ti ha assorbito molto, tenendoti distante dalla famiglia. Forse negli ultimi giorni hai avute davvero molte preoccupazioni. Prova a riavvicinarti, a ritrovare l’armonia con i tuoi affetti. Perché domenica non organizzi qualcosa che ti rassereni un po? Sarebbe molto importante!

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto agitata, tutto sembrerà complicato! Da venerdì sera ti porti dietro un’inquietudine profonda, causata dalla situazione che stai vivendo. Il blocco degli ultimi tempi sta diventando un peso insopportabile da tollerare. La prossima settimana sarà decisamente meglio, nel frattempo però cerca di non guastare l’armonia della coppia con le tue preoccupazioni.