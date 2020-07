Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 1 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 1 agosto 2020. Luglio ha passato il testimone al mese di agosto, un mese che cambierà molte cose nelle vite dei segni zodiacali. In tanto, scopriamo come sarà il weekend per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Sabato produttivo per il Leone e lo Scorpione. La Vergine potrà brillare se lo vorrà, mentre la Bilancia avrà ancora molti grattacapi per la testa. Ecco, più nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata importante, mentre domenica potrebbe riportare qualche contrasto. In questo momento dovresti liberare il tuo cuore. Alcuni Leone sono molto indecisi, non sanno se fare o no un certo passo, se cominciare qualcosa di nuovo in vista della fine dell’anno. Il suggerimento del popolare astrologo è di non rischiare, non rinunciare a una sicurezza per un progetto incerto. In amore non ci saranno grosse novità, ma ,e stelle ti riserveranno comunque emozioni piacevoli.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Vergine

Domani sarà una giornata speciale, grazie alla complicità di tre alleati notevoli: Luna, Giove e Saturno. Nonostante le difficoltà del periodo attuale, tu rimani uno fra i segni che riuscirà a brillare entro la fine di questo anno. Se c’è una grana che ti impensierisce da qualche giorno, dovrai cercare di risolverla al più presto, altrimenti le stelle ti metteranno con le spalle al muro. Agosto sarà un mese passionale per molti nati in Vergine.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un’agitazione che ti trascini da venerdì. Se questo periodo è davvero faticoso, la fine dell’anno ti riserverà delle enormi soddisfazioni. Molte idee che hai in testa, molte decisioni prese, molte azioni intraprese avranno i veri sviluppi a partire dai mesi autunnali. Nel frattempo, dovrai munirti di pazienza. Non scaricare la tensione di questi giorni sul rapporto di coppia, perché commetteresti un errore imperdonabile! Sarebbe un peccato privarsi delle belle emozioni che potrebbe regalarti l’amore.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Scorpione

Sfrutta la giornata di domani per chiarire, risolvere o portare a termine ogni cosa, perché domenica sarà un giorno decisamente no. Chi ha un impegno importante, un appuntamento fissato per la domenica, dovrebbe pensare seriamente di posticiparlo. Le storie che nascono in questi giorni sono caratterizzate da una buona sorte. Agosto, poi, sarà un mese che regalerà emozioni all’ennesima potenza!