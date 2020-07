Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 1 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 1 agosto 2020. La settimana è volata via, portandoci in men che non si dica alle porte del primo weekend di agosto. Come sarà l’umore di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci questo sabato? Il Sagittario dovrà gestire meglio le sue spese, il Capricorno potrà cominciare un bel recupero molto presto. Energia in abbondanza per l’Acquario, mentre i Pesci vivranno un weekend molto intrigante. Per saperne di più, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti fermarti e farti due conti. In genere tu sei un tipo piuttosto spendereccio, ma in questo momento sperperare il denaro per riempire dei vuoti o per portare avanti progetti poco concreti non è una buona idea! Per fortuna in amore stai per uscire dal periodo di tensioni e problemi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 1 agosto 2020: Capricorno

Domani avrai la Luna nel segno: molto presto avrai modo di chiarire alcune questioni sospese da tempo. Giugno, purtroppo, è stato un mese piuttosto negativo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per fortuna si prospettano dei periodi più fortunati! Intanto dovresti alleggerirti di qualche fardello e fare chiarezza circa il tuo futuro.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Acquario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica avrai una bella dose di energia in più! Nonostante questo, dovresti essere più prudente con le spese azzardate, dovresti sforzarti di tenere a freno la tua indole trasgressiva, quella più impulsiva. Meno male che a fine anno ci penserà Saturno, nel segno, a metterti la testa sulle spalle! Fai attenzione, perché in questi giorni lavora sottobanco una certa inquietudine che tenti, in ogni modo, di scacciare via.

Oroscopo domani sabato 1 agosto 2020: Pesci

Si prospetta un fine settimana intrigante. Finalmente agosto porterà una boccata di ossigeno a molte coppie, provate dai silenzi e dai malumori dei mesi primaverili. Se le fondamenta sono rimaste sane, le relazioni resteranno in piedi e potranno migliorare! Inoltre a fine agosto arriverà Mercurio in tuo soccorso e ti porterà nuovi vantaggi. Dovrai affrontare, probabilmente, delle trattative serrate che ti richiederanno molta energia.