Riccardo Guarnieri ha chiuso definitivamente la sua storia con Ida Platano e torna anche se in modo sporadico sulle sue storie Instagram. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si mostra stanco e dispiaciuto per l’ennesima delusione avuta in amore, decidendo così di ritagliarsi del tempo con la sua famiglia.

L’ex cavaliere dopo la fine della sua storia d’amore con Ida non ce la fa più e vuole tenersi ben distante dai social che, continuano a chiedere sempre più dettagli della rottura. Una rottura che questa volta risulta inaspettata visto che, la coppia sembrava progettare insieme il loro matrimonio.

Guarnieri però, anche se con poche parole decide di dire la sua durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne, spiegando come la pensa ma soprattutto come sta dopo l’ennesimo addio.

Riccardo Guarnieri ha chiuso con Ida

L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne aveva confessato la sua voglia di sposarsi proprio insieme a Ida. Questo riavvicinamento imprevisto prima del Covid-19, li ha spinti a passare l’intera quarantena insieme. Le cose infatti, sembravano andare sempre meglio tanto da essere convinti che, Riccardo avrebbe accettato la convivenza a casa di Ida.

Qualcosa però, sembra andare storto e appena finita la quarantena le discussioni e le incomprensioni della coppia sono tornate a galla, spingendo Riccardo a prendere le distanze, tornando così a casa sua. Una distanza che non si è più risanata e che ha portato la coppia a chiudere definitivamente la loro storia d’amore dopo tantissimi tira e molla duranti anni. Quali sono state le parole che Riccardo ha espresso all’interno del magazine di Uomini e Donne?

Ex cavaliere prende le distanze

Riccardo Guarnieri ha chiuso con Ida e si allontana dai social dove, spiega di non voler più rilasciare affermazioni sulla ex dama ma soprattutto sulla sua storia d’amore ormai finita.

Al settimanale di Uomini e Donne infatti, Riccardo Guarnieri risulta schifo e spiega quanto parlare della sua ex compagna gli provochi dolori. L’ex cavaliere infatti rilascia solamente poche frasi che fanno capire quanto realmente stia soffrendo. Le sue parole sono state: “Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida. Né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace. Voglio stare con la mia famiglia. Questa storia non ha un equilibrio ed è giusto lasciarla andare”.