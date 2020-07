Ricetta rotolo con crema al limone: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta di un dolce, molto estivo, fresco, oltre che gustosissimo. Andremo a vedere come il prepara il rotolo con crema di limone. Preparare questo dolce è molto semplice, ottimo da servire sia a fine pasto, che come merenda, farete un figurone anche se avete degli ospiti.

Rotolo con crema al limone – Ingredienti

Uova medie 4

Zucchero 115 g

Farina 00 80 g

Scorza di limone 1

Per la crema al limone:

Latte intero 200 g

Amido di mais (maizena) 25 g

Succo di limone 150 g

Scorza di limone 2

Zucchero 80 g

Tuorli 3

Gelatina in fogli 5 g

Panna fresca liquida 250 g

Zucchero a velo 20 g

Rotolo con crema al limone – Preparazione

Per preparare il rotolo al limone rompete le uova in una ciotola e iniziandole a sbattere con delle fruste elettriche aggiungete la scorza di 1 limone, poi unite lo zucchero semolato lentamente e in più riprese. Continuate a montare fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.

A questo punto setacciate la farina al suo interno e mescolate con una spatola dal basso verso l’alto in modo da incorporare la farina ma senza smontare il composto. Imburrate una leccarda grande circa 30×38 cm e rivestitela con la carta forno, poi versate l’impasto al centro della teglia e utilizzando una spatola fate in modo da ricoprire l’intera superficie.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 220° per 8-9 minuti. Una volta cotta sfornate la vostra pasta biscotto e se dovesse essersi attaccata ai bordi della teglia staccatela delicatamente utilizzando la lama di un coltellino 8. Trasferite molto delicatamente la pasta biscotto su un tagliare, quindi coprite con un foglio di carta forno e capovolgete delicatamente la pasta biscotto: in questo modo raffreddandosi resterà umida ed elastica.

A questo punto occupatevi della crema al limone che servirà per farcire il rotolo. Versate il latte in un pentolino, aggiungete la scorza di 2 limoni, poi spremeteli in modo da ottenere 150 gr di succo e versateli all’interno del latte. Portate il tutto a sfiorare il bollore e nel frattempo mettete i fogli di gelatina a mollo in acqua fredda per almeno una decina di minuti; poi versate i tuorli in una ciotola, aggiungete lo zucchero semolato e sbattete uova e zucchero rapidamente. Setacciate l’amido direttamente nel composto di tuorli e zucchero e continuate a sbattere fino a che non otterrete una crema liscia.

Quando il latte inizierà a bollire setacciatelo direttamente all’interno del composto, in modo da trattenere le scorze di limone; poi mescolate con una frusta e versate nuovamente nel tegame.

Continuate a cuocere per 4-5 minuti fino a che la crema non si sarà addensata, poi spegnete il fuoco strizzate i fogli di gelatina e aggiungeteli alla crema mescolando subito fino a farli sciogliere. Trasferite la vostra crema al limone all’interno di una ciotola, coprite con la pellicola trasparente e lasciate intiepidire.

A questo punto versate la panna fredda in una ciotola e montatela aggiungendo lo zucchero a velo. Una volta che la panna sarà ben ferma aggiungetela alla vostra crema al limone, in più riprese e senza smontarla, facendo sempre movimenti dal basso verso l’alto.

A questo punto coprite con della pellicola trasparente e riponete la crema in frigorifero per almeno 1 ora a rassodare. Trascorso questo tempo anche la pasta biscotto sarà completamente fredda; riprendetela e staccate delicatamente la carta forno, poi versate la crema al limone e utilizzando una spatola spargetela in maniera uniforme su tutto il rotolo, lasciando circa 1 cm dal bordo. A questo punto arrotolate sempre delicatamente dal lato più lungo e ponete il rotolo prima in un foglio di carta forno, avvolgetelo, per richiuderlo nuovamente nella pellicola trasparente, arrotolando poi le estremità per chiudere “a caramella”.

Riponete in frigorifero a rassodare per almeno 2 ore prima di servirlo; considerate che più rassoderà in frigo, più la crema sarà consistente.

Rotolo con crema al limone – Consigli utili

Il rotolo al limone può essere conservato per 2-3 giorni in frigorifero. In alternativa potete porzionarlo e congelarlo negli appositi contenitori!

Questa crema ha un gusto di limone molto concentrato, se non amate troppo il suo sapore potete sostituire una parte della quantità di succo con del latte intero.