Rita Dalla Chiesa situazione comoda

Rita Dalla Chiesa sembra scegliere la situazione più comoda trovandosi di fronte a una scelta complicata. Per la conduttrice infatti, si prospetta davanti la scelta tra i due reality più in voga al momento: L’Isola Dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini infatti, sembra essere in corsa per scegliere ufficialmente i concorrenti del nuovo reality firmato Mediaset che, a settembre riaprirà la famosissima porta rossa. Una delle possibili concorrenti sembra proprio essere Rita Dalla Chiesa che, sembra dover scegliere quale dei due programmi facci più al caso suo.

La conduttrice durante una lunga intervista a CheTvFa, ha espresso la sua voglia di mettersi in gioco raccontando quanto in passato, sia stata contattata per partecipare a un reality. Quali sono state le sue parole?

Rita Della Chiesa situazione comoda

Durante l’intervista la conduttrice non si è tirata indietro dallo spiegare che, qualche anno fa le era stato proposto un invito per un reality molto in voga: L’Isola Dei Famosi. Nonostante la sua voglia di mettersi in gioco e di farsi vedere sotto una veste totalmente diversa, Rita spiega perché in fin dei conti ha deciso di rispondere di “No”.

Rita ha così spiegato che: “Sì, l’Isola dei Famosi. Era la seconda edizione su Mediaset, quella con Simona Ventura. Ricordo infatti che mi avevano detto che c’era anche lei, tentando di convincermi che avremmo potuto fare un bel gioco insieme. Quell’anno lì c’era anche Fiordaliso… Quando mi hanno chiamato, io stavo camminando con il mio cane Pedro, l’ho guardato e ho detto: “Io non ti lascio!”.

La conduttrice ha così voluto raccontare quanto, nonostante il suo rifiuto lo staff che l’ha contattata ha continuato a insistere per diverso tempo: “Chi mi chiamò cercò di convincermi, mi chiamarono addirittura tre volte per spiegarmi che la mia presenza avrebbe potuto essere importante anche per dialogare con i giovani. Non ho potuto però rinunciare ai miei cani e mio nipote, seppure io sia una grande amante del mare, della natura, dell’Isola e non mi spaventi la solitudine».

A distanza di anni però, Rita Dalla Chiesa sembra trovarsi davanti a un bivio decidendo così la strada più comoda secondo il suo punto di vista.

Conduttrice pronta a dire “si” al Grande Fratello Vip

Rita Dalla Chiesa nonostante abbia rifiutato la partecipazione all’Isola Dei Famosi, non sembra volersi tirare indietro su una presunta proposta per un nuovo reality. La conduttrice infatti è decisa a riflettere su una potenziale entrata all’interno della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche questa volta da Alfonso Signorini.

Dalla Chiesa durante la sua intervista a CheTvFa spiega così i motivi per il quale potrebbe pensare al GF Vip. Le sue parole inaspettate infatti, potrebbero arrivare direttamente in casa Signorini, pronto a reclutare nella sua squadra di inquilini anche Rita. La conduttrice ha infatti spiegato che: “Non lo so, è sicuramente più comodo. A volte penso: “Come mi piacerebbe stare lì dentro e dire tutto quello che penso ad ognuno di loro”.

Nonostante la sua voglia di rischiare, Rita si vedrebbe molto meglio al fianco di Pupo come opinionista: “Io come opinionista? Quello sì, molto. Sull’ultimo Grande Fratello Vip ne avrei avute molte da dire. Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici. Sicuramente però non chiameranno me, me lo sono messa in testa.”