Antonella Elia non trova perdono

Antonella Elia non trova il perdono neanche dopo essere intervenuta singolarmente al termine di Temptation Island. I fan del programma infatti, sono sempre più convinti che lei e Pietro Delle Piane abbiano architettato tutto per la popolarità.

Un percorso fatto di offese, critiche ma soprattutto di un tradimento da parte di Pietro che, ha baciato una single all’interno del villaggio dei fidanzati per fare un dispetto nei confronti della sua compagna. Una storia d’amore che già ai tempi del Grande Fratello Vip sembrava nascondere qualcosa di inspiegato.

La loro esperienza a Temptation Island però, sembrava una vera e propria recita e a scagliarsi contro di lei e Pietro è nuovamente Karina Cascella. Quali sono state le sue parole?

Antonella Elia non trova il perdono

L’edizione di Temptation Island appena terminata è stata ricca di emozioni e di coppie con una storia d’amore una diversa dall’altra. Gli unici a lasciare tantissimi dubbi sulla loro relazione sono stati proprio Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo moltissimi telespettatori proprio come Karina Cascella, la coppia avrebbe architettato tutti ancora prima di entrare all’interno del docu-reality, progettando così del business dietro la loro storia d’amore.

Karina Cascella infatti, è stata una delle prime persone ad accusare la coppia di non essere sincera soprattutto dopo il loro falò di confronto finale. Entrambi infatti, si sono dimostrati poco credibili agli occhi dei fan che, continuano ad avere dei grandissimi dubbi su di loro. Durante i giorni scorsi, la stessa Karina ha deciso di lanciare alcuni attacchi tramite le sue storie Instagram.

In un primo momento l’opinionista di moltissimi salotti Mediaset ha affermato: “E fu così che la Cascella sveva ragione anche stavolta. Quando parlavo del fatto che si fossero accordati. Una parte di me ha reagito da telespettatrice, l’altra sapeva che ci poteva essere questo risvolto. Ma speravo finalmente in qualcosa di vero. In questi due di vero non c’è niente a questo punto. Come vi dicevo sono navigati. E io per prima avevo scelto di dargli una possibilità”.

Karina Cascella torna alla carica

In un secondo momento spinta dai propri fan, Karina Cascella ha deciso di spiegare nei dettagli quello che realmente pensa di Pietro Delle Piane e di Antonella Elia che, non trova affatto il perdono.

Durante la giornata di ieri infatti, Karina spiega quanto sia convinta che la coppia anche all’interno del Grande Fratello Vip abbia inscenato tutta la storia e la segnalazione nei confronti di Pietro e Fiore Argento.

Secondo Karina Cascella infatti, Antonella e Pietro sarebbero disposte a tutto pur di fare business e di apparire nei programmi televisivi di settembre.