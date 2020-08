Atalanta – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’ultima gara di campionato allo stadio Atleti Azzurri d’Italia per la partita Atalanta – Inter, dove c’è in palio il secondo posto di questa stagione 2019/2020

Fuori per infortunio in casa bergamasca Ilicic e Palomino (problema agli adduttori)

In difesa confermati Caldara e Djimsiti con De Roon e Freuler al centro del campo, ballottaggio Pasalic-Malinovskyi per un posto al fianco di Gomez e dietro a Zapata.

Per mister Conte dubbio Lautaro-Sanchez per affiancare Lukaku e dubbio a centrocampo per una maglia tra Gagliardini, Eriksen e Borja Valero. In difesa Godin in vantaggio su Skriniar

Atalanta – Inter – Formazioni ufficiali