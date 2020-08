Brescia – Sampdoria – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Brescia – Sampdoria è una delle partite della 38° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Rigamonti di Brescia, oggi sabato 1 agosto 2020 alle ore 18.00. La sfida mette di fronte due squadre che hanno lottato entrambe a lungo per non retrocedere, con esiti opposti: la squadra di casa saluta la Serie A, mentre i blucerchiati sono salvi.

Brescia – Sampdoria – Probabili formazioni

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè. Allenatore: Diego Lopez

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Ramírez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri

Brescia – Sampdoria – Pronostico

Partita priva di grosse motivazioni per entrambe, con i tecnici che daranno probabilmente spazio a giocatori meno utilizzati fino a questo momento. Diego Lopez lavora probabilmente già in vista della prossima stagione in Serie B, mentre Ranieri farà la tara al gruppo prima di salutarlo per le – brevi – vacanze. Partita complicata da pronosticare sull’esito, ma ci aspettiamo una gara aperta con diverse reti: per questo puntiamo sull’esito OVER 2.5.

Brescia – Sampdoria – Dove vederla in tv e streaming

Brescia – Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Brescia – Sampdoria su DAZN1 sull’apposito canale dedicato da Sky.