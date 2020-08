Brescia – Sampdoria – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Brescia – Sampdoria: la partita inizia alle 18 allo Stadio Rigamonti di Brescia. La gara, valida per la 38° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 19° in classifica, il Brescia, a 24 punti, e la Sampdoria che occupa al momento la 15° posizione in classifica, a 41 punti. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus nel nostro paese. La partita sarà trasmessa da DAZN.

Brescia – Sampdoria – Ultime dai campi

Il Brescia non ha Bisoli e Skrabb, infortunati, ma recupera Dessena dalla squalifica. Il centrocampista agirà a centrocampo insieme a Tonali, Zmrhal e Spalek. In difesa la squalifica di Papetti riporta Gastaldello in campo al posto di Mangraviti, tra i pali confermatissimo Andrenacci dopo l’ottima prova dell’Olimpico, anche in vista della prossima stagione. Anche Ranieri recupera uno squalificato, Thorsby, ma ne perde un altro: Bereszynski. Sarà abbassato di nuovo Depaoli sulla linea di difesa, fra i pali conferma per Falcone. Ballottaggi fino all’ultimo minuto per i due posti davanti: i favoriti sono Quagliarella e Ramirez.

Brescia – Sampdoria – Formazioni ufficiali

Brescia – Sampdoria, 38° giornata Serie A 2019/20

Sabato 1 Agosto 2020, Stadio Rigamonti, Brescia

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Ramírez; Quagliarella.