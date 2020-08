Chi sono le donne meno avvenenti dello Zodiaco? Esistono caratteristiche astrologiche precise che delineano l’aspetto fisico di una donna. Scopriamo quali di queste astrologicamente non sono considerate belle.

La Ariete

Tra le donne meno avvenenti dello Zodiaco c’è quella del segno zodiacale dell’Ariete. Certamente ogni regola ha la sua eccezione: Sharon Stone, la bellissima attrice, è del segno dell’Ariete, nata il 10 marzo 1958. Ma a parte Sharon e altre belle donne dello star system, tra le donne meno avvenenti dello Zodiaco ci sono proprio quelle del segno zodiacale dell’Ariete. Le donne dell’Ariete tendono a una corporatura sgraziata e all’aumento di peso. Da loro le diete non sono amate né seguite. Le donne del segno zodiacale dell’Ariete possono avere fattezze ovine in linea con l’animale che rappresenta il segno. Le Ariete hanno una testa irregolare, grossa e con fronte bassa, che si dice sia simbolo di scarso intelletto. I capelli di una donna del segno dell’Ariete sono per lo più scuri e non particolarmente brillanti o lucenti, insomma, insignificanti. La carnagione è scura, gli occhi anche. Se a tutto questo aggiungiamo il carattere aggressivo, prepotente e insopportabile tipico della donna Ariete insieme alla scarsa empatia e al godere delle disgrazie altrui, la persona diventa brutta anche dentro.

La Toro

Tra le donne meno avvenenti dello Zodiaco c’è quella del segno zodiacale del Toro. La donna Toro è un altro soggetto definito da tratti zodiacali di scarsa avvenenza. Come per la donna Ariete anche la Toro ha affinità con l’animale che rappresenta simbolicamente il segno per cui è facile riconoscere il lei fattezze bovine come la costituzione robusta tendente in alcuni casi al sovrappeso. La donna Toro può assomiglia a un bovino dal collo grosso, con un sorriso che mostra problemi ortodontici notevoli. La sua statura è per lo più nella media, la testa quadrata con una pettinatura pratica di capelli portati a lunghezza media tipo il caschetto. La donna del segno zodiacale del Toro porta sempre la sciarpa al collo, che protegge la gola e che conserva con cura per motivi di risparmio. Notevoli sono soltanto gli occhi, generalmente di colore verde.

La Gemelli

Tra le donne meno avvenenti dello Zodiaco c’è quella del segno zodiacale dei Gemelli. Molto curioso è che le donne meno avvenenti sono le prime tre dei dodici segni. Contro la beltà e la simpatia del tipo maschile c’è la scarsa avvenenza del tipo femminile dei Gemelli. Un esempio lampante fu la regina Vittoria d’Inghilterra, del segno dei Gemelli e di scarsa avvenenza anche da giovane. La donna dei Gemelli non è particolarmente bella ma molto anonima. In genere ha capelli castani che porta trascurati. Le sue braccia e le sue mani sono tozze, il naso importante, la sua struttura fisica pesante. La donna del segno dei Gemelli anche quando alta non è valorizzata da un bel fisico ma da un aspetto che sembra più mascolino che femminile.