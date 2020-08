Giovanna Abate aveva ragione nei confronti di Sammy Hassan E delle parole che, nelle ultime settimane gli aveva riservato. Secondo il punto di vista dell’ex tronista, il modo di comportarsi dell’ex cavaliere non dimostrava affatto una persona realmente interessa.

La coppia uscita da Uomini e Donne dopo un lungo percorso non ha visto nascere neanche lontanamente loro storia d’amore. Giovanna infatti, ha confessato di aver vissuto intensamente Sammy solamente poco più di due settimane, non avendo così la possibilità da far crescere questa storia come lei voleva ma soprattutto sperava.

A difendere la ex tronista e a dire la sua sull’ex corteggiatore, è arrivata l’influencer Camilla Mangiapelo che, al magazine di Uomini e Donne ha aperto una parentesi sulla loro frequentazione. Quali sono state le sue parole?

Giovanna Abate aveva ragione

Secondo il punto di vista di Camilla Mangiapelo infatti, Giovanna non ha neanche avuto la possibilità di trasformare la loro conoscenza in qualcosa di più visto che, Sammy non le ha mai dato nessuna conferma sul loro rapporto.

Le parole dell’ex corteggiatrice al magazine di Uomini e Donne sono infatti state molto chiare: “Mi è dispiaciuto per Giovanna… penso che provasse qualcosa di forte per Sammy. Si vedeva. Lo difendeva, si arrabbiava quando lo attaccavano, e cercava attenzioni da lui. Avrebbe voluto dimostrazioni e probabilmente si sentiva mancare la terra sotto i piedi. Lui sinceramente non mi piace, lo vedo un po’ “farfallone”.

Camilla però, non si è solamente lasciata andare ad alcune affermazioni su Sammy, ma ha deciso di confessare anche il suo punto di vista nei confronti dell’ex tronista, ammettendo con chi avrebbe voluto vederla uscire da programma.

Camilla Mangiapelo tifava per Alessandro Graziani

La ex corteggiatrice continua la sua storia d’amore con Riccardo Gismondi ma non riesce proprio a fare a meno di confessare quanto abbia seguito anche quest’anno Uomini e Donne. Il trono di Giovanna Abate infatti, è stato un o dei suoi proferiti ma Camilla spiega con chi in realtà avrebbe voluto vedere la ex tronista uscire dal programma.

Nonostante abbia confermato che Giovanna Abate aveva ragione nei confronti di Sammy, Camilla confessa: “Lei è una bravissima ragazza, secondo me. Ha gli occhi buoni. È brava anche a parlare, ha una bella capacità di esposizione e ha un bel carattere “strong” pur essendo una persona fragile. Io l’avrei vista molto bene con Alessandro Graziani…”