Quando avvengono determinate combinazioni planetarie e i segni si trovano in precise case, la negatività e il male prendono il sopravvento. L’astrologia può aiutarci a capire come la malvagità può essere rappresentata dal Sole in entrata in un dato segno. I segni zodiacali malvagi sono questi tre.

1. Lo Scorpione

I segni zodiacali malvagi sono questi tre: al numero uno c’è lo Scorpione. In assoluto, tra i nati del segno zodiacale dello Scorpione si trovano le persone più malvagie di tutto lo Zodiaco, che possono sviluppare con facilità il tratto della cattiveria e della malvagità, a discapito purtroppo degli altri, vittime ignare che magari pensano pure di avere a che fare con cari amici. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono assenti di empatia verso il prossimo per cui non comprendono e mal sopportano le sofferenze altrui, che li disturbano profondamente. I nati del segno zodiacale dello Scorpione disprezzano soprattutto la debolezza di carattere delle altre persone. Gli Scorpione nati sotto influssi planetari negativi possono essere inoltre sviluppare il tratto della gelosia, dell’invidia e dell’intento vendicativo. I nati Scorpione sono individui subdoli e calcolatori, si mostrano benevoli ma non lo sono. La loro cattiveria gratuita non ha alcuna spiegazione se non quella di essere insita nella natura tipica del segno. Il segno zodiacale dello Scorpione è inoltre predisposto ai disturbi di tipo psicologico e mentale, che peggiorano le loro azioni crudeli.

2. L’Ariete

Dei tre segni zodiacali malvagi il secondo è l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete, come gli Scorpione, sono completamente assenti di empatia e proprio questa assenza di empatia è il nocciolo della questione, la chiave della loro malvagità e cattiveria nei confronti del prossimo. Gli Ariete sono particolarmente predisposti alla cattiveria gratuita senza alcun rimorso nei confronti degli altri. Tra i nati del segno zodiacale dell’Ariete esistono molte persone nocive, rabbiose e frustrate in maniera assurda. Ciò si nota facilmente poiché i nati del segno zodiacale dell’Ariete sono spesso aggressivi, prepotenti e prevaricatori. Gli Ariete emanano vibrazioni negative e rendono gli altri negativi, rovinano gli ambienti in cui si infilano quasi avvelenandoli di cattiveria. Una loro caratteristica è poi la falsità: i nati del segno zodiacale dell’Ariete sono falsamente benevoli ma la realtà dei fatti nasconde risentimento, invidia e livore nei confronti del prossimo, delle vittime della cattiveria dell’Ariete che restano basite davanti a tanta malvagità.

3. I Gemelli

Il terzo dei segni zodiacali malvagi è quello dei Gemelli. La cattiveria è parte preponderante dell’animo umano in maniera naturale nei nati del segno zodiacale dei Gemelli. Essi si distinguono infatti per la grande abilità e destrezza nel saper far male agli altri senza sforzo. I nati del segno zodiacale dei Gemelli si pongono inizialmente come persone cordiali per poi evolvere verso l’essere indisponenti, sarcastici, cattivi, crudeli. I nati del segno dei Gemelli non si scusano se offendono qualcuno, passano avanti, facendo finta che non sia successo niente. Infidi e gelosi, soprattutto le donne del segno, i Gemelli possono essere davvero cattive persone, tra le peggiori dell’oroscopo.