Meteo: previsioni per domani domenica 2 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani domenica 2 agosto 2020 l’alta pressione comincerà a perdere forza, per l’irruzione di aria fresca in arrivo dall’oceano Atlantico. I primi effetti si vedranno sul Nord Italia con temporali anche localmente di forte intensità in serata e nella notte. Resisterà il caldo al Centro Sud, soprattutto su Sardegna e Sicilia dove toccheremo i 40°C.

Nord: previsioni per domani domenica 2 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo domani ci saranno condizioni di variabilità con nuvole alternate a schiarite per tutto il giorno. Alla sera e di notte si formeranno temporali sul’arco alpino che si propagheranno rapidamente verso la Pianura Padana. Fenomeni localmente anche di forte intensità sulle regioni nord occidentali. Temperature in diminuzione.

Centro: previsioni per domani domenica 2 agosto 2020

Domenica estiva caratterizzata da bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, eccetto qualche temporale sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Temperature in diminuzione.

Sud e Isole: previsioni per domani domenica 2 agosto 2020

Giornata calda con cieli soleggiati su tutto il meridione, salvo addensamenti nuvolosi associati a temporali sull’Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili ovunque. Su Sardegna e Sicilia sono previsti picchi di 40°C.