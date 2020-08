Napoli – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Napoli – Lazio è l’ultimo impegno in campionato per le due squadre, che si giocherà questa sera alle ore 20:45. Il Napoli non ha più nulla da chiedere alla classifica e comunque vada chiuderà al 7° posto, mentre la Lazio è ancora in gioco per il secondo posto e per permettere ad Immobile di diventare il miglior cannoniere assoluto della Serie A.

Napoli – Lazio: come arrivano alla gara

Il Napoli è reduce dalla sconfitta subita a Milano con l’Inter per 2-o nonostante abbia giocato una partita dignitosa. I pensieri degli azzurri però sono tutti rivolti alla sfida di sabato prossimo contro il Barcellona in Champions e quindi è normale non aspettarsi nel match di questa sera la grinta che ha contraddistinto la squadra in alcuni periodi dell’anno. Quello che si sa perchè affermato dagli stessi calciatori, che faranno di tutto per impedire ad Immobile di superare Higuain nel record di gol realizzati in un campionato di A e questo perchè quel record è stato ottenuto proprio con la maglia del Napoli.

La Lazio ha due obiettivi: il secondo posto e il record di gol di Immobile per chiudere al meglio una stagione straordinaria in campionato, Il compito non sarà facile, ma di sicuro non mancheranno le motivazioni per affrontare il match nel migliore dei modi.

Napoli – Lazio: Il pronostico

Tutte le motivazioni son dalla parte degli ospiti, ma gli azzurri non vorranno chiudere la stagione con un’altra sconfitta, per questo consigliamo la giocata sul segno X + Gol

Napoli – Lazio: Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile.

Napoli – Lazio: Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match potrà essere seguito in particolare sul canale Sky Sport, sia sul satellite che sul digitale terrestre. Gli abbonati di Sky, potranno vedere Napoli-Lazio anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go.