Napoli – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Napoli – Lazio sono pronte a dare vita ad una partita spettacolare per chiudere il loro campionato, che è stato per le due compagini totalmente diverso. Adesso c’è solo la voglia di concludere in bellezza.

Napoli – Lazio: Ultime dai campi

Qui Napoli – Gattuso potrebbe fare le prove generali in vista di Barcellona: previsti i rientri di Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Callejon è in vantaggio su Politano nel tridente. In difesa Manolas è recuperato e potrebbe partire titolare.

Qui Lazio – Nella Lazio sicuramente ci sarà Immobile a caccia del record di marcature in Serie A che appartiene a Higuain, dopo aver già messo le mani sulla Scarpa d’Oro. Insieme a lui sarà confermato Correa, visto i problemi fisici di Caicedo. Sulla fascia sinistra pronto Marusic, in difesa Acerbi stringerà ancora i denti e giocherà al fianco di Patric e Luiz Felipe.

Napoli – Lazio: Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.