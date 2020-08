Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 2 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 2 agosto 2020. Anche questa settimana sta per volgere al termine: come si concluderà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L’Ariete potrà alleggerirsi di qualche peso, c’è molta agitazione per il Toro. Voglia di un amore trasgressivo per qualche Gemelli, mentre il Cancro si concede una domenica di puro relax. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai finalmente liberarti da un peso che ti opprime da giorni. Nell’ultimo periodo sei stato al centro di grandi polemiche e non sempre la colpa era davvero tua. In amore e negli affetti a volte ti sembra di sbattere contro un muro di gomma! Saturno opposto ti provocherà altri problemi fino a dicembre; per fortuna già da ottobre qualche progetto potrà ripartire. Tieni duro, anche quando hai la sensazione di essere in lotta con il mondo intero!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Toro

Domani potrebbe emergere una grande agitazione riguardo la casa e il lavoro. Forse ti sentirai perfino turbato. La verità è che ora avresti un bisogno profondo di allontanarti da alcune persone che ti stanno facendo arrabbiare, anche solo per un piccolo contrattempo o un ritardo. Sforzati di mantenere la calma.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Marte e Venere saranno in aspetto armonico e stuzzicheranno i tuoi sensi, la voglia di vivere un amore anche un po’ trasgressivo. Ultimamente molti Gemelli stanno rivalutando gli affetti famigliari, l’importanza che ricoprono nella loro vita. Molto presto potrai risolvere anche i tuoi problemi di lavoro.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Cancro

Finalmente ti lasci indietro le tensioni delle ultime 48 ore e ti concedi una domenica di puro relax. E ne hai davvero bisogno, perché negli ultimi giorni hai avuto a che fare con persone che creano di continuo problemi. Persone che approfittano della tua disponibilità per coinvolgerti nei loro guai. Cerca di rimanere più calmo possibile.