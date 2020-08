Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 2 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 2 agosto 2020. Anche questa settimana è scivolata via! Siamo arrivati già a domenica: quali sorprese riserverà questa giornata agli ultimi 4 segni zodiacali? Il Sagittario ha una gran voglia di recuperare serenità, molti pensieri in testa per il Capricorno. L‘Acquario è letteralmente elettrico, mentre per i Pesci comincia un bel recupero in amore. Di seguito, più nel dettaglio, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani si rafforzerà ancora di più la voglia di recuperare più serenità nella tua vita. E agosto, in questo senso, verrà in tuo aiuto: ti regalerà nuove occasioni di cominciare una storia, che sia full time o anche solo part time. Ciò che conta è non cedere alla tentazione di tradire, perché potresti finire nei guai!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Capricorno

In questi giorni sei molto pensieroso, ma anche costruttivo. Anche se stai vivendo dei problemi finanziari, se non sei stato pagato del tutto oppure hai avuto molte spese impreviste, dal prossimo 10 agosto potrai recuperare. Nell’ultimo periodo qualcuno è stato costretto a concludere un progetto che però procurava solo molto stress. Adesso stai ritrovando te stesso. Stringi i denti! Molto presto avrai modo di aggiustare le cose.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel segno e ti renderà letteralmente elettrico, vivace come non mai! Nelle prossime ore sarai veloce e frenetico, avrai voglia di completare tutto quello che avevi lasciato incompiuto. Anche in amore si prospetta una domenica molto favorevole.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Pesci

Il 7 agosto Venere diventerà favorevole: per te vorrà significherà risolvere molti problemi in amore, ritrovare più armonia. Sul lavoro ci penserà Mercurio a darti manforte: qualcuno lavorerà part time; qualcun altro riavvierà al propria attività. Sul fronte amoroso senti la necessità di avvicinare persone che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda, perché con cui entrare meno in contrasto, come una Bilancia, un Toro o un Cancro.